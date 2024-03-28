 
مباشر

ميقاتي يتعرض لموقف محرج.. قبّل امرأة ظنا أنها رئيسة وزراء إيطاليا (فيديو)

أخبار العالم العربي

ميقاتي يتعرض لموقف محرج.. قبّل امرأة ظنا أنها رئيسة وزراء إيطاليا (فيديو)
رئاسة مجلس الوزراء اللبناني
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8wv

تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لموقف محرج خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مطار بيروت الدولي.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد الإيطالي الذي وصل إلى بيروت مساء أمس الأربعاء، معتقدا أنها ميلوني وسار معها على السجادة الحمراء.

إلا أنه تم تنبيهه من قبل أحد المساعدين، إلى أن هذه المرأة ليست نظيرته الإيطالية، فعاد ووقف عند أسفل درج الطائرة منتظرا ميلوني "الحقيقية" التي خرجت واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجددا.

وفي وقت لاحق، عقد ميقاتي وميلوني محادثات في السرايا في مستهل زيارة الأخيرة لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وأشار بيان صدر عقب اللقاء إلى أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط.

وعبر ميقاتي وميلوني عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي  القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. كما بحثا قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمنطقة ولبنان.

وكرر ميقاتي التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا.

كما شكر نظيرته الإيطالية على دعم بلادها المستمر  للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له، معتبرا أن مساهمة إيطاليا الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"هي تأكيد على التزام إيطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة أراضيه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا