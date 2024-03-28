ميقاتي يتعرض لموقف محرج.. قبّل امرأة ظنا أنها رئيسة وزراء إيطاليا (فيديو)

تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لموقف محرج خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مطار بيروت الدولي.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد الإيطالي الذي وصل إلى بيروت مساء أمس الأربعاء، معتقدا أنها ميلوني وسار معها على السجادة الحمراء.

إلا أنه تم تنبيهه من قبل أحد المساعدين، إلى أن هذه المرأة ليست نظيرته الإيطالية، فعاد ووقف عند أسفل درج الطائرة منتظرا ميلوني "الحقيقية" التي خرجت واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجددا.

الرئيس #نجيب_ميقاتي بموقف محرج بعدما استقبل احدى السيدات من الوفد الايطالي معتقدًا انها رئيسة الحكومة الايطالية #جورجيا_ميلوني 😂😂😂😂😂😂😂#وزراء_ايطالياpic.twitter.com/G1DNBRh98k — Jossy.H.KH🇱🇧🇫🇷 (@JossyHannaKh) March 28, 2024

وفي وقت لاحق، عقد ميقاتي وميلوني محادثات في السرايا في مستهل زيارة الأخيرة لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وأشار بيان صدر عقب اللقاء إلى أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط.

وعبر ميقاتي وميلوني عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. كما بحثا قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمنطقة ولبنان.

وكرر ميقاتي التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا.

كما شكر نظيرته الإيطالية على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له، معتبرا أن مساهمة إيطاليا الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"هي تأكيد على التزام إيطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة أراضيه.

المصدر: RT