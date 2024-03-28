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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين (فيديو)

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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين (فيديو)
Globallookpress
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اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط اشتباكات مع الفلسطينيين.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة كبيرة قوامها عشرات الآليات ترافقها جرافات اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، مشيرة إلى أن قوات راجلة انتشرت في المخيم ومحيطة، كما نصبت القوات الإسرائيلية القناصة على أسطح المباني، فيما داهم الجنود عدة منازل.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت أحد المنازل في المخيم وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم، وهددت بقصف المنزل.

وأكدت الوكالة أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت إلى المخيم سابقا، واكتشف أمرها مما أدى إلى اندلاع اشتباكات دفعت القوات الإسرائيلية لتعزيز قواتها في المدينة.

المصدر: وفا

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