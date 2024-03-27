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45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

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45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)
Legion-Media
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أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء يوم الأربعاء، رغم قيود وتضييقات السلطات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

وانتشرت القوات الإسرائيلية عند المدخل تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة.

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

وأصدرت محافظة القدس بيانا قالت فيه إنه "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة (باب الأسباط)".

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

وتمنع الشرطة الإسرائيلية عشرات الآلاف من مواطني محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية التي تنصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

وحل شهر رمضان هذا العام مع مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين ومنازلهم في قطاع غزة، رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع مطالبات دولية بتنفيذه.

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رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

المصدر: RT

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