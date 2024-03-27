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دون تقديم سبب..إعفاء الشيخ التونسي بدري المداني من إمامة مسجد باليرمو الإيطالية

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دون تقديم سبب..إعفاء الشيخ التونسي بدري المداني من إمامة مسجد باليرمو الإيطالية
RT / facebook.com/moscheapalermo
مسجد باليرمو في إيطاليا
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أفادت إذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية يوم الأربعاء بأنه تم إعفاء الشيخ بدري المداني من إمامة مسجد باليرمو الإيطالية.

دون تقديم سبب..إعفاء الشيخ التونسي بدري المداني من إمامة مسجد باليرمو الإيطالية
/ facebook.com/moscheapalermo

وأشارت الإذاعة إلى أنه لم يتم تقديم سبب لاتخاذ القرار في حقه.

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وكان الشيخ بدري المداني إمام مسجد مدينة باليرمو الإيطالية قد قال في مداخلة مع إذاعة "الجوهرة أف أم" إنه سيتم رفع الآذان في المسجد المذكور بعد أكثر من 800 سنة من التوقف.

وأوضح المداني أن رفع الأذان سيتم بصفة تدريجية حيث سيقتصر فقط على صلوات المغرب والعشاء وأيام الجمعة على امتداد العام.

وأفاد الشيخ بدري المداني في مداخلته بأن الجامع هو في الأصل كنيسة قديمة عمرها أكثر من 1000 سنة تم إسنادها إلى الجالية التونسية منذ 1990.

كما ذكر موقع "باليرمو توداي" الإيطالي أن رفع الآذان في المسجد بعد 839 عاما تأكيد على أن صقلية هي أرض السلام والأخوة. 

المصدر: وسائل إعلام تونسية وإيطالية

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