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السلطات تفتح تحقيقا.. إخماد حريق شب بـ3 صهاريج نفط بمنطقة سكنية شمال الأردن (فيديو)

أخبار العالم العربي

السلطات تفتح تحقيقا.. إخماد حريق شب بـ3 صهاريج نفط بمنطقة سكنية شمال الأردن (فيديو)
عمون
اخماد حريق شب في صهاريج نفط في الرمثا
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تمكنت طواقم الإطفاء الأردنية من إخماد حريق شب في 3 صهاريج نفط في منطقة سكنية بمدينة الرمثا شمال الأردن، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد، تعاملت مساء الثلاثاء مع حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت 50 مترا مربعا بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا".

وأكد الناطق الإعلامي أن "طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، لا سيما أن الحريق وقع في منطقة مأهولة في السكان، لكن حرفية طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى".

وأكد الناطق الإعلامي أنه "لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

المصدر: عمون+ رؤيا

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