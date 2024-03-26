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الرئيس الجزائري يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي

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الرئيس الجزائري يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وذكرت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان أن "هذه الحركة الجزئية شملت، 28 سفيرا، و3 قناصل عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور".

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وأضاف البيان: "تندرج هذه التعيينات في إطار تنشيط الجهاز الدبلوماسي، كما تهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في مواجهة التحديات الراهنة وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج".

وأكد البيان أن"التعيينات الجديدة بموجب هذه الحركة، ستدخل حيز التنفيذ، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة".

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

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