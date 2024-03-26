مفتي الديار المصرية السابق: حواء لم تخرج آدم من الجنة بنص القرآن الكريم (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق إنه في الأدبيات الجاهلة والشائعة حواء كانت سبب خروج آدم من الجنة وهذا غير صحيح بالمرة.

ولفت علي جمعة إلى أن القرآن الكريم أبلغنا إن الاثنين ارتكبا الخطأ نفسه في قوله سبحانه وتعالى: "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ".

وأضاف جمعة خلال برنامج "نور الدين": "كل الوارد إلينا فى هذه القصة من غير القرآن يقول إن حواء أخرجت آدم من الجنة، والقرآن قال إن الاثنين عليهما مسؤولية"، وفق ما نقله موقع "اليوم السابع".

وذكر أن الشيطان لم يوسوس لحواء فى القرآن، مضيفا: "يقولون المرأة هي التي أخرجت آدم من الجنة.. هذا كذب ولا أساس ولا صحة له".

المصدر: وسائل إعلام مصرية