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المغرب.. هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق بجهة مراكش

أخبار العالم العربي

المغرب.. هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق بجهة مراكش
Gettyimages.ru
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يوم الثلاثاء عددا من المناطق باتجاه مراكش آسفي المغربية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الهزة الأرضية سجلت اليوم الثلاثاء، حوالي الساعة 06:07 صباحا  شملت عددا من المناطق بجهة مراكش آسفي.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن شدة الهزة بلغت 4.4 وحدد مركزها بإقليم شيشاوة وبالضبط جماعة أداسيل.

وأيقظت الهزة المواطنين بمراكش وعدد من المناطق بشيشاوة والحوز من نومهم، حيث أكدوا أنهم شعروا بالهزة .

ولم ترد، لحسن الحظ، معلومات عن خسائر بشرية ومادية

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المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية

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