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كتائب "القسام" تتصدى لآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

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عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الاثنين، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "تصدي مقاتلي كتائب القسام لآليات قوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واستهداف دبابات إسرائيلية، ومقر قيادة وسيطرة بالقناصات برصاص عيار 12.7 المضاد للتحصينات".

وأفاد مراسلنا اليوم الاثنين، بأنه تم انتشال 7 جثامين إضافية من منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على المنزل إلى 18.

كما أكدت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هناك أسبابا منطقية للقول إن إسرائيل ارتكبت عدة أعمال إبادة في غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ171 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

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المصدر: RT

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