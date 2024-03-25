الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون يعتدون على المصلين أثناء خروجهم من صلاة التراويح في المسجد الأقصى

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اعتدوا على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح.

وذكرت المراسلة أن الشرطة وعددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على المصلين في منطقة باب الخليل بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين قرب باب الخليل عقب خروجهما من المسجد.

وتدوال نشطاء ومدونون مقاطع فيديو وثقت الاعتداءات على المصلين.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والإناث دون 50 عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

كما اشترطت الشرطة على من تنطبق عليهم الشروط حصولهم على تصريح أمني من الجيش الإسرائيلي.

وضمن الحصار المشدد الذي تفرضه على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر، نشرت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا 3 آلاف من عناصرها في القدس وعلى الحواجز المؤدية للمدينة لمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

المصدر: RT + وسائل إعلام