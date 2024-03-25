ملك الأردن وغوتيريش يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية في القطاع.

وأكد العاهل الأردني لدى لقائه غوتيريش في قصر الحسينية، ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

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وأوضح أن الأردن يبذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق المتاحة برا وجوا إلى سكان غزة، وينسق بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الأممية والكثير من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي لاسيما في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة.

هذا، وجدد الملك عبد الله التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم، وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم.

وشدد على رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وفي وقت سابق، أعرب أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان، عن تصميمه على استمرار عمل وكالة "الأونروا" وتعزيز عملها، داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها.

المصدر: بترا