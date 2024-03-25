بعد تعويم الجنيه في مصر.. 40 شركة روسية تدرس العودة للأسواق

كشف الدكتور عمرو البلتاجي مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، أن أكثر من 40 شركة روسية تعيد دراسة الدخول إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف البلتاجي في تصريحات لجريدة "المال" المصرية، أن تحرير سعر صرف الجنيه شجع الشركات الروسية على إعادة التفكير مجددا في الفرص المتاحة بمصر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار.

وكان عدد من الكيانات الروسية قد أعلن عن دراسته الدخول في السوق المصرية خلال عام 2023، ولكن توقفت على خلفية نقص الدولار في البنوك، بالإضافة إلى صعوبة الإفراج الجمركي عن سلع في الموانئ.

وأوضح أن أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى إعادة التفكير في السوق المصرية هو زيادة الإفراجات الجمركية والإعفاءات التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن أبرز الكيانات الروسية التي تدرس الفرص بالسوق المصرية تعمل في قطاع المواد الغذائية، من أسماك مجمدة، ومعلبات، وزيوت طعام، ومنتجات دقيق، ومشروبات ساخنة، وحلويات، وأغذية أطفال، وبقوليات، ومياه شرب، وغيرها.

وأضاف أن بعضها من تلك الكيانات الروسية قد تدخل السوق عبر وكلاء لها بالتعاون مع شركات مصرية، والقيام بطرح منتجاتها من خلالها، والبعض سيسعى للاستثمار المباشر محليا بعد استيفاء جميع الاشتراطات.

يذكر أن السوق المصرية استقبلت خلال يناير 2023 كميات ضخمة من زيت عباد الشمس ماركة "ألتيرو"، الروسية تم طرحها فى سلسلة "فتح الله ماركت" بسعر 60 جنيها لعبوة اللتر، فضلا عن زيت آخر ماركة "سلابادا" فى الربع الأخير من العام.

وأكد البلتاجى أن انضمام مصر لتحالف "بريكس" سيسهم فى جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.

يذكر أن قيمة التبادل التجارى بين مصر و #روسيا شهد ارتفاعا خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023 إلى 5.1 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار فى الفترة نفسها من 2022، بزيادة قدرها %14.

وبلغت الاستثمارات الروسية فى مصر خلال العام المالى 2023/2022 نحو 141.2 مليون دولار، مقابل 64.9 مليون خلال 2021/ 2022، بارتفاع نسبته %117.6.

المصدر: المال