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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أخبار العالم العربي

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
Gettyimages.ru
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أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي والشظايا، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطن (25 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر (46 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وثالت بشظايا الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت شارعي فيصل وحطين ومحيط البلدة القديمة وعدد من أحيائها في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة ثلاثة مواطنين.

وكانت قوة أخرى اقتحمت منطقة بيت وزن غرب المدينة، فجر اليوم، واندلعت مواجهات، ولم يبلغ عن إصابات.

المصدر: "وفا"

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