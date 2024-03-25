الأردن.. الآلاف يحتشدون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تضامنا مع غزة (صور + فيديو)

تظاهر أردنيون مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان تضامنا مع قطاع غزة.

وقالت قناة "المملكة" إن الأعداد بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمّان.

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ولفتت إلى أن التظاهرة نددت بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاءت دعوات التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وذكرت القناة الأردنية أن هناك تواجدا أمنيا كبيرا لمنع أي تصعيد أو إجراءات تعكر التظاهرة.

وأشارت في السياق إلى وجود عائلات شاركت في التظاهرة.

جدير بالذكر أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32226، فيما بلغ عدد المصابين 74518، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة في القطاع.

فلتعد ليالي رمضان في عمَان كما كان رمضان 2018 في إضراب الرابع



المطلوب استمرار هذه الوقفات في الرابية حتى وقف حرب غزة pic.twitter.com/ooFGLEpxi9 — Zaid Alkhateeb (@zd_alkhateeb) March 24, 2024

هذا المشهد يجب ان يستمر حتى وقف الحرب على غزه



عمّان - ليلة ١٥ رمضان #غزةpic.twitter.com/tFu7VR8l42 — Areej Allou 🔻 (@AreejJama) March 24, 2024

قبل قليل..

حشود عند سفارة "الكيان" في عمّان.

هذا هو النبض الحقيقي للشعب الأردني.

بل لكل شعوبنا.. من تظاهر منها، ومن مُنع من ذلك. pic.twitter.com/xzavgj5EHk — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 24, 2024

المصدر: قناة "المملكة"