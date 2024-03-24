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تونس: إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين وانتشال جثتين واعتقال 22 مهربا للبشر

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تونس: إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين وانتشال جثتين واعتقال 22 مهربا للبشر
Legion-Media
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أعلن خفر السواحل التونسي إحباط 30 عملية تهريب للبشر عبر الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 614 مهاجرا من بينهم تونسيان، إلى جانب انتشال جثتين، تمت إحالتهما لوزارة الصحة العامة.

وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان نشرته يوم الأحد، أن وحدات الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت في إطار عمل مشترك مع أفواج التدخلات السريعة وحفظ النظام، من ضبط 22 شخصا مطلوبا من سماسرة عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

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وأضافت أنه تم في إطار العمل المشترك، إزالة 437 خيمة عشوائية لمهاجرين يحملون جنسيات دول أجنبية إفريقية، وحجز 27 مركبا بحريا وثلاثة محركات بحرية وكمية من المحروقات.

وأكدت الإدارة العامة في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.

المصدر: موقع موزاييك

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