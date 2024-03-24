‏"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأحد، استهدافه لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج، ومبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية".

وأوضح "حزب الله" في بيان:‏ "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:00) من بعد ظهر يوم الأحد 24-03-2024 ‏قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‏وجريح".‏

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (05:20) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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وأكد في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:30) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأعلن "حزب الله" يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

هذا وأفادت مراسلتنا في لبنان، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الصويري بمنطقة البقاع الغربي، في عمق لبنان، وأن هناك أنباء عن وقوع إصابات.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT