"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه قتلا في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (صور)

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه سقطا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، مؤكدا استمراره بتنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

ونعى "حزب الله" في بيانين منفصلين علي محمد فقيه "ذو الفقار" من بلدة أنصارية جنوب لبنان، وحسين علي أرسلان "مصطفى" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وقال إنهما "ارتقيا على طريق القدس".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مراسلتنا في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الصويري بمنطقة البقاع الغربي في عمق لبنان.

وقالت مراسلتنا إن المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة من نوع (رابيد) في بلدة الصويري في البقاع الغربي التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت أن أحد المصابين لقي مصرعه متأثرا بجروحه، مشيرة إلى أنه سوري ويدعى محمود رجب.

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف هذه المنطقة في البقاع الغربي بعمق لبنان منذ بدء القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، بعد تصاعد أحداث غزة.

المصدر: RT