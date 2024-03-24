بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني في بيان فجر يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

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وقال في البيان "ردا على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من صباح ‏يوم الأحد 24 مارس القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة".

وأفاد الحزب في بيانه أن عملية الاستهداف تمت بأكثر ‏من 60 صاروخ "كاتيوشا".

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان بالصواريخ.

وأشارت المراسلة إلى ورود أنباء تتحدث عن وقوع إصابات.

ووثق مقطع فيديو وصول فرق الإسعاف إلى مكان الغارة الإسرائيلية، كما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب عقب الاستهداف الإسرائيلي.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ الـ8 من أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

المصدر: RT