 
مباشر

بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية
RT
حزب الله يعلن استهداف وثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية - صورة من الأرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7vy

أعلن حزب الله اللبناني في بيان فجر يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

إقرأ المزيد
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي (فيديو)

وقال في البيان "ردا على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من صباح ‏يوم الأحد 24 مارس القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة".

وأفاد الحزب في بيانه أن عملية الاستهداف تمت بأكثر ‏من 60 صاروخ "كاتيوشا".

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان بالصواريخ.

وأشارت المراسلة إلى ورود أنباء تتحدث عن وقوع إصابات.

ووثق مقطع فيديو وصول فرق الإسعاف إلى مكان الغارة الإسرائيلية، كما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب عقب الاستهداف الإسرائيلي.

بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ الـ8 من أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا