هزة أرضية خفيفة تضرب شمال الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن هزة أرضية قوية ضربت مساء يوم السبت شمال الضفة الغربية ومركزها جنين.

وذكرت الوكالة أن الهزة شعر بها المواطنون في محيط مدينة جنين وبعض مدن الضفة الغربية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، في تصريح لـ"رؤيا" إنه تم رصد هزة أرضية في شمال الضفة الغربية بالقرب من طوباس.

وأوضح أن قوة الهزة بلغت 2.9 درجات على سلم ريختر ووقعت عند الساعة التاسعة و36 دقيقة بتوقيت الأردن.

وأكد أنه لم يتم التبليغ عن شعور مواطنين بهزة أرضية في الأردن.

المصدر: وفا + "رؤيا"