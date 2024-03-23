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في غزة.. تعددت الأسباب والموت واحد! (صورة)

أخبار العالم العربي

في غزة.. تعددت الأسباب والموت واحد! (صورة)
Globallookpress
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تعددت الأسباب.. والموت واحد!، هكذا تبدو حال الأهالي في غزة في الأيام الأخيرة.

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فمن نجا من القذائف والغارات والقذائف والرصاص والإعدام والتنكيل والاعتقال والجوع والتشرد.. قضى بصندوق من المنشورات سقط عليه من السماء!.

هذه صورة الشاب الفلسطيني محمد فوزي عبد الرحمن سليم ابن 22 ربيعا، وهو نازح من شمال القطاع، قتل عندما سقط عليه صندوق يحمل مناشير ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق رؤوس الأهالي بمنطقة المواصي غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ليس مهما مضمون المناشير.. فمن سيقرأ الأوراق المنثورة في الهواء.. قضى من أجل أتفه سبب!.

في غزة.. تعددت الأسباب والموت واحد! (صورة)

المصدر: RT

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