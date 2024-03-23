الخارجية الروسية: الحوثيون يؤكدون عدم نيتهم ​​ضرب السفن الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الحوثيين يؤكدون في اتصالاتهم مع روسيا عدم وجود خطط لديهم للقيام بأعمال عسكرية ضد السفن الروسية.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، خلال تعليقه على أنباء وردت في وسائل الإعلام زعمت بأن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق مع الحوثيين يسمح لسفن البلدين بالإبحار عبر خليج عدن والبحر الأحمر دون خوف من الهجمات: "أما بالنسبة للحوثيين، فقد أجرينا اتصالات ونجريها بانتظام. وبالطبع، يؤكدون لنا أنه ليس لديهم ولا يمكن أن يكون لديهم أي خطط فيما يتعلق بمصالحنا، بالسفن الروسية، وأن ضرباتهم موجهة فقط ضد إسرائيل، بهدف إظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون حاليا للقصف الإسرائيلي في غزة".

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يشار إلى أن الحوثيين، وبهدف التضامن مع قطاع غزة، يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، وأخذت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية توجه ضرباتها على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: تاس