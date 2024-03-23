مصدر طبي داخل مجمع الشفاء: الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية في أروقة مباني المجمع

أفاد مصدر طبي من داخل مجمع الشفاء، غرب قطاع غزة اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية كثيرة في أروقة مباني المجمع.

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وقال المصدر إن "الاحتلال قام بتجميع المرضى والنازحين في مبنى الأمير نايف وهو مبنى قديم ومتهالك ولا يمكن التعامل مع المرضى بداخله".

وأضاف أن "الاحتلال أحرق جميع طوابق مبنى الجراحات التخصصية، كما قام بتفجير البوابة الرئيسية لمبنى الطوارئ الرئيس بمشفى الشفاء".

وأكد المصدر الطبي أن "الاحتلال حرق مخازن الأدوية داخل المجمع".

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق من اليوم، بأن إفادات وصلته من داخل مجمع الشفاء تشير إلى تهديد الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية داخل مباني المستشفى والنازحين بهدم مباني المجمع فوق رؤوسهم.

المصدر: RT