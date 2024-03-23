المكتب الإعلامي بغزة: إسرائيل تهدد بتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس من بداخلها

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن إفادات وصلته من داخل مجمع الشفاء تشير إلى تهديد الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية داخل مباني المستشفى والنازحين بهدم مباني المجمع فوق رؤوسهم.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين؛ بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وأضاف: "نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها جيش الاحتلال بوحشية".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم بأن الجيش الإسرائيلي "دمر وأحرق عدة منازل في محيط مستشفى الشفاء (غرب غزة)، كما دمر عدة مبان داخل المستشفى".

المصدر: RT