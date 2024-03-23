الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن 4 نساء عربيات في مكة (فيديو)

قبضت الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة على 4 وافدات لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل، وفق بيان لوزارة الداخلية السعودية.

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ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لقطات خلفية للنساء المصريات الأربع المقبوض عليهن.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبض شرطة العاصمة المقدسة على 4 وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل".

وبينما لم تتضح تفاصيل إضافية عن هوياتهن وتاريخ دخولهن إلى أراضي المملكة السعودية، إلا أن الوزارة أكدت أنها "أوقفتهن واستردت المسروقات واتخذت الإجراءات النظامية بحقهن".

📹 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على (4) وافدات لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة. pic.twitter.com/TbxR7Vyz7Z — الأمن العام (@security_gov) March 22, 2024

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أحالت النساء المصريات الأربع المقبوض عليهن للنيابة العامة، لإجراء المقتضى القانوني.

المصدر: RT