إنقاذ 7 محتجزين في حريق برج سكني بمحافظة بورسعيد المصرية

تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية بمحافظة بورسعيد مساء اليوم، من إنقاذ 7 أشخاص محتجزين داخل وحداتهم السكنية بعد حريق هائل ببرج سكني.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في برج سكني، وتصاعد ألسنة اللهب من العقار، ووجود خطورة شديدة على عشرات الوحدات السكنية بالبرج والأبراج المجاورة، مما يهدد حياة الآلاف من الأهالي.

وتمكن فريق الحماية المدنية من الوصول بعد دقائق من البلاغ، وكانت النيران تتصاعد بكثافة من الدور الثامن ببرج كراوية السكني بمنطقة قشلاق السواحل.

وتبين للفريق أن الحريق ناتج عن عدد من إطارات السيارات والعجلات أمام وحدتين سكنيتين، وأن هناك 7 أشخاص يستغيثون لتحريرهم من خلف النيران التي احتجزتهم داخل وحداتهم السكنية وتقترب منهم، فيما نجح فريق الحماية المدنية من تحريرهم باحترافية دون أن يصاب أحدهم.

إقرأ المزيد

وعقب الاطمئنان على تحرير المواطنين، جرى التعامل سريعا مع الحريق حتى لا يلتهم الوحدات السكنية ويمتد للوحدات والأبراج المجاورة.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بالحريق، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

المصدر: "القاهرة 24"