منافسة مصرية عربية على مبنى أهم وزارات مصر

تقدمت 5 شركات عربية ومصرية بطلبات رسمية للحصول على مبنى وزارة السياحة بمنطقة أبو الفداء بالزمالك، لتغيير نشاطه لشقق وغرف فندقية.

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وقالت مصادر لموقع "القاهرة 24"، إن الطلبات المقدمة ما زالت محل دراسة من قبل الصندوق، ولم يتم البت فيها حتى الآن، ومن المقرر أن تتم المفاضلة بين العروض المقدمة لاختيار أنسبها، بما يحقق مردودا ماليا جيدا للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف من قبل الصندوق التركيز في المقام الأول على جذب استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بهدف تعظيم قيمة أصول الدولة، وهو ما يضمن تحقيق استدامة اقتصادية من شأنها الحفاظ على المباني وصيانتها، إلى جانب خلق عوائد للأجيال القادمة.

وأكدت المصادر أن الأبحاث والدراسات التي تم إجراؤها من قبل الصندوق خلال الفترة الأخيرة أثبتت أن إعادة تأهيل المباني التاريخية من شأنها ليس فقط اجتذاب المزيد من الاستثمارات السياحية، ولكنه سيعمل على اجتذاب شريحة خاصة من السياح تهتم بالإقامة في مثل هذا النوع من المباني، إذ تعتمد خطة الصندوق على استهداف كبرى المطورين العالميين في كافة المجالات بخاصة أولئك المتخصصين في تطوير المباني ذات الطابع التاريخي.

جدير بالذكر، تعتمد استراتيجية صندوق مصر السيادي لوضع مصر في المنزلة التي تستحقها حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحرص على تلبية احتياجات المستثمرين من خلال بنية تحتية متطورة واصلاحات اقتصادية وهيكلية تصب في خلق بيئة استثمارية جاذبة وهو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

المصدر: القاهرة 24