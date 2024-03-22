120 ألفا يؤدون صلاة جمعة رمضان الثانية بالمسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

أدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الجاري في المسجد الأقصى بمدينة القدس، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 ألف مسلم أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

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ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من شهر رمضان، حيث قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفا في اليوم نفسه من العام الماضي.

والأسبوع الماضي أدى 80 ألفا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، بحسب الأوقاف الإسلامية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة الإسرائيلية تواجدت بشكل مكثف بمداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقتها وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والإناث دون 50 عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول الى القدس لأداء الصلاة.

كما اشترطت الشرطة الإسرائيلية على من تنطبق عليهم الشروط حصولهم على تصريح أمني من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: الأناضول