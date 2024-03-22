بعد رفع سعر البنزين في مصر.. زيادة ملحوظة في أجور النقل والمواصلات

قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب المواصلات وذلك بعد صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار أسوة بالأسعار العالمية.

إقرأ المزيد

وشملت الأسعار الجديدة تغيير تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء "التاكسي" من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه لفتح العداد، و4 جنيهات لكل كيلومتر بدلا من 3.5 جنيه.

وتضمنت أسعار أتوبيس هيئة النقل العام وخطوط النقل الجماعى الجديدة، زيادة جنيه واحد على التذاكر لتصبح 7 جنيهات بدلا 6 جنيهات للأتوبيسات العادية بواقع 186 خطا على مستوى العاصمة، بينما الأتوبيسات المكيفة من 12 إلى 13 جنيها داخل 16 خطا؛ نظرا لتحريك أسعار الوقود من لجنة التسعير.

وفيما يخص النقل الجماعي، تغيرت أسعار تذاكر الميني باص من 8 إلى 9 جنيهات، والميني باص الذي يتخطى أكثر من 30 كيلو سجلت تذكرته 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، ووصل سعر تذكرة الأتوبيس المكيف إلى 13 جنيها بدلا من 12 جنيها لأتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق، منوها بوضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه لمديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، موضحا أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المصدر: الشروق