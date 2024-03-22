مظاهرات في محافظات أردنية تضامنا مع غزة (فيديو)

شهدت محافظات أردنية عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية مع أهالي قطاع غزة .

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وعبر المشاركون في المسيرات عن "تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة"، مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومد جسر بري لشمالي القطاع ومنع حدوث مجاعة لسكان القطاع".

وانطلقت مسيرة في العاصمة عمان، من أمام المسجد الحسيني ومسيرات تضامنية في محافظات إربد والطفيلة ومعان والزرقاء والكرك، هتف المشاركون فيها مطالبين بـ"وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين" ومنددين بـ"المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

تظاهرة حاشدة في اربد شمال الأردن :



مهما تعتقل الأحرار .. راح نردد ليل نهار

وقّف وقّف جسر العار .. الجسر البري أكبر عار #الجسر_البري_خيانة#جسر_بري_أردني_لشمال_غزةpic.twitter.com/PKKaXuGtFi — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) March 22, 2024

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: المملكة