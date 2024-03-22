"ما حصل للحصان سيئ للغاية".. الإعلام الفلسطيني ينشر تعليقات لجنود اسرائيليين على مقتل 5 فلسطينيين

سخر جنود إسرائيليون من مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتل مجموعة من 5 أشخاص على الأقل في قصف استهدف عربتهم التي كان يقلها حصان.

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ونشرت قناة "الأقصى" الفلسطينية مقطع فيديو، قالت إنه نقلا عن أحد حسابات جندي إسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان شمال غزة، وتظهر العربة في الفيديو تسير في طريق خال قبل أن تتعرض للقصف، ويسمع في خلفية التسجيل جنديان يتحدثان العبرية، حيث أبديا تعاطفهما مع الحصان الذي قتل بالقصف وقال الأول ساخرا (ما حصل سيئ للغاية بالنسة للحصان!) فيجيبه جندي آخر: (هل كانوا 5 أشخاص؟).

ولم تشر القناة إلى تاريخ وقوع هذه الحادثة، ولا تاريخ نشر الفيديو.

من الجدير ذكره أن الحرب في قطاع غزة دخلت يومها الـ168 ووصل عدد الضحايا إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الأقصى نيوز