وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا يكشف موعد إخلاء طرابلس من التشكيلات العسكرية

جدد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا عماد الطرابلسي تأكديه على إخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات العسكرية بعد شهر رمضان.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس إن "العمل سيقتصر على مديرية الأمن".

وأعلن الطرابلسي في فبراير الماضي، أن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى "اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل في رمضان"، مشيرا إلى أنه "لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي"، وهي أجهزة تابعة لوزارة الداخلية".

وكان الطرابلسي أكد خلال المؤتمر، بشأن التوترات الأمنية في منفذ راس جدير الحدودي مع تونس، أنه لم تصدر منهم أي تعليمات بإطلاق النار، وقال "طالبنا بانسحاب رجال الشرطة من المنفذ للمحافظة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف أن "القوة التي كلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة".

المصدر: "بوابة الوسط"