ولي العهد السعودي يقيم استقبالا لرئيس وزراء الكويت في مدينة جدة

ناقش ولي عهد السعودية محمد بن سلمان خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الكويت محمد صباح السالم الصباح المسائل ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه في شتى المجالات.

واستقبل ولي العهد السعودي المسؤول الكويتي في مكتبه بمدينة جدة، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبر المسؤول الكويتي عن شكره لولي العهد لما لقيه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وحضر الاستقبال سفير السعودية لدى دولة الكويت سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير الكويت لدى المملكة صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

المصدر: واس