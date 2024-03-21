تونس.. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني

تسلّم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يوم الخميس نسخة من أوراق مير مسعود الحسينيان سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس.

وأعرب الوزير بهذه المناسبة عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمته وعن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لأداء مهامه على أحسن وجه.

ومثل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وعلى الإرادة الثابتة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد من تعزيز روابط الأخوّة والتعاون والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين.

المصدر: وات