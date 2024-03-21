تحديد جلسة محاكمة العصابة الدولية التي تستولي بالتزوير على أراض في مصر

حددت محكمة استئناف مصرية جلسة 20 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين بينهم عراقي الجنسية ولاجئ سياسي بدولة إيطاليا، ضمن عصابة دولية تستولي على الأراضي في مصر.

وستتم أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحكمة استئناف القاهرة، ضمن عصابة دولية تستولي على الأراضي في مصر، والتي يتم رصد سفر أصحابها للخارج أو أنها مهجورة منذ فترة ولا يتابعها أحد، وذلك عقب سقوط عناصر بالتشكيل خلال تنفيذ مخطط تزويرهم واستيلائهم على قطعتي أرض كبرى في الزمالك بأوراق وجوازات سفر مزورة تقدر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القضية حملت"الرقم 576 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب وقيدت برقم 35 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة".

وتم كشف عنصري التشكيل وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية في القضية وهما "كل من، م. ب. ح. – 62 سنة – عراقي الجنسية ولاجئ سياسي بدولة إيطاليا، وم ف. ف. – 77 سنة – سمسار عقارات سابق وبدون عمل حاليا".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه "اشترك بطريق المساعدة مع الموثق بمكتب توثيق جنوب القاهرة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم (1221 حرف "و" لسنة 2018 توثيق جنوب القاهرة)".

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وجاء في أمر الإحالة أن "الموظف المتهم حال كونه المختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن قدم له جواز سفر إيطاليا مزورا باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي أرض رقمي 43 و45 بشارع أبو الفدا بالزمالك بمحافظة القاهرة، محتجا بصفته المثبتة به على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة".

كما اشترك بطريق المساعدة مع "أمين شرطة بقسم قصر النيل، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر الشرطة رقم 4177 لسنة 2018 جنح قصر النيل، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها".

وأكد أمر الإحالة أن "المتهم قدم له بطاقة الهوية الإيطالية المزورة باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي الأرض بالزمالك، محتجا بصفته المثبتة بها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة".

المصدر: "القاهرة 24"