"سرايا القدس" تنشر مشاهد من داخل العقد القتالية شمال غزة

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت السرايا أن هذه المشاهد هي "من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والمقاومة". فيما أكدت هذه المشاهد بقاء السيطرة العسكرية الكاملة للسرايا على شمال القطاع، وفشل العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات اجتماع السداسية العربية بشأن غزة، المؤلفة من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تقترب من الاتفاق، وأن "الفجوات تضيق، والاتفاق أصبح ممكنا جدا".

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المصدر: RT