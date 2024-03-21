السيسي يمازح الوزراء المصريين بسبب 10 مليارات دولار

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقب انتهاء كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية.

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وقال الرئيس السيسي للوزيرة تعليقا على الأموال المخصصة لصندوق دعم الأسرة المصرية وصندوق دعم كبار السن: "مش تسيبي مكانك إلا لما تاخدى حقك.. ولو نزلتى الدكتور مصطفى مدبولى مش هيدفع خلاص.. الدكتور مصطفى قدام الناس مش هيقدر يقول لا".

وخلال كلمته، مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء: "معيط مش موجود يا دكتور مصطفى.. وبراحتك بقى"، في إشارة إلى وزير المالية محمد معيط.

وتحدث الرئيس السيسي، إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مازحا: "خدي حقك الأول.. لو نزلتي دكتور مصطفى مش هيدفع خلاص، أنا بقولك الدكتور مصطفى هيبقى قدام الناس مش هيقدر يقول لأ".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية