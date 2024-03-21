الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وأسرى سابقون

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

وتواصل قوات الجيش تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية كما جرى في مخيم نور شمس، الذي تعرض لسلسلة اقتحامات واسعة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 7725، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: "وفا"