مسؤول مصري: آخر وزير حربية للملك فاروق شارك في استرداد مثلث طابا من إسرائيل

كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن إسماعيل شيرين آخر وزير حربية في الملكية المصرية، شارك في استرداد مثلث طابا من إسرائيل.

وأفاد بأن إسماعيل شيرين أبدى رغبته أن يكون شاهدا ومعه مراسلات وصور تؤكد أن طابا مصرية، وهذا كان شاهدا قويا، مبينا أنه "في أيام الهدنة بفلسطين كان إسماعيل هناك مع فرقة مصرية، والتقط صورا مع جنوده وضباطه في مدينة طابا".

وأضاف: "اتصل بالوفد المصري ليكون شاهدا ويؤكد أن طابا مصرية"، مشيرا إلى أن "شخصا يوغسلافيا اتصل بالسفارة المصرية وأكد أنه كان ضمن قوات الطوارئ الدولية عام 1956 وأنه سلم موقع طابا إلى ضابط مصري عند الرحيل".

وشدد على أن شهادة ذلك الرجل اليوغسلافي كانت قوية، موضحا أن الفريق كمال حسن علي (وزير الدفاع الأسبق) كان شاهدا على أن "طابا مصرية وتحدث عن اللقاءات التي جمعته بشارون وعند دخوله قاعة المحكمة الوفد الإسرائيلي قام وأدى التحية العسكرية".

المصدر: "المصري اليوم"