الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال مع الشاباك قياديين بارزين في "حماس" بمنطقة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك اغتيال قياديين بارزين في حركة "حماس"، في منطقة رفح.

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وقال البيان إن القياديين الأربعة "مسؤولون عن نشاطات حماس والتواصل مع نشطاء حماس في الميدان".

وأضاف البيان أنه "بناء على معلومات استخباراتية من جانب الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية، هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي مسؤولين ساعدوا الذراع العسكرية لحماس على مواصلة السيطرة والعمل في الميدان".

وأشار إلى أنه "قتل في الغارة الجوية كل من: سيد قطب الحشاش وأسامة حمد ظاهر وعوض الملاحي، بالإضافة إلى هادي أبو الروس، والذي كان ضابط عمليات في لجان الطوارئ".

وووفقا للبيان، فإن "الأربعة كانوا مبعوثي قيادة حماس في رفح، وعملوا من أجل تركيز الأنشطة التنظيمية لحماس في المناطق الإنسانية، وهم مسؤولين عن كافة أنشطة الحركة والعلاقة مع نشطاء الحركة في الميدان".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، تمت تصفية نضال الوليد، رئيس مكتب طوارئ رفح التابع لحركة حماس، والذي أدار جميع عمليات الحركة في المنطقة، في غارة جوية الأسبوع الماضي".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة، إذ نشر الحساب الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي على منصة "إكس" تغريدة كشف فيها خبر مقتل سيباستيان إيفان (51) عاما، من مدينة روش هاعين، في معارك شمال القطاع، وهو برتبة رقيب أول، وقائد في اللواء (401)".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الضابط الإسرائيلي القتيل كان من ضمن غرفة القيادة الأمامية واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال القطاع".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 31923 شخصا، والجرحى إلى 74096.

المصدر: "I24"