صحة غزة تحصي ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 31923 شخصا، والجرحى إلى 74096.

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 104 شهيدا و162 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: "ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 31923 قتيلا و74096 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ166 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT