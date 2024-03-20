ملك الأردن يتجه نحو إصدار عفو عام

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.

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وجاءت التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش (25عاما).

وأكد الملك أهمية "أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".

وأعرب عن "أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية".

جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي#الأردن — RHC (@RHCJO) March 20, 2024

وشدد على "أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين".

المصدر: RT