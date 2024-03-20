بالتعاون مع تركيا.. قطر تعلن لم شمل جرحى فلسطينيين على أراضيها (صور)

أعلنت قطر عن لم شمل جرحى من قطاع غزة مع أقاربهم في العاصمة الدوحة بالتعاون مع تركيا.

وكشفت وزارة الخارجية القطرية، أن عددا من الجرحى كانوا يتلقون العلاج في تركيا، في حين كان يتلقى أقاربهم العلاج في قطر، مشيرة إلى أن "لم شمل هؤلاء الجرحى سيتيح لهم استكمال العلاج معا في الدوحة، ضمن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع".

وكان في استقبال الجرحى بالعاصمة القطرية، الدكتور مصطفى كوكصو، سفير تركيا لدى قطر، وحمد يوسف أحمد راشد المالكي، مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية.

وأعربت لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن "شكر دولة قطر وتقديرها للجمهورية التركية، على تعاونها في تذليل الصعاب لإتمام لم شمل الجرحى من قطاع غزة مع أقاربهم في الدوحة".

وبينت الخارجية القطرية في وقت سابق أن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع، تأتي "استمرارا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين".

المصدر: "قنا"