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مقتل 27 شخصا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة

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مقتل 27 شخصا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 27 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بقصف للطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن "27 شهيدا معظمهم من النازحين ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على المخيم".

ووقع عدد من القتلى والمصابين في قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ166 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: وكالة "وفا"

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