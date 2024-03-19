الرئيس الأسد يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في البرامج السلمية

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والوفد المرافق له وناقش الطرفان التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في المشاريع السلمية.

وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأسد ناقش مع غروسي البرامج والمشاريع السلمية لا سيما في مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.

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وذكرت رئاسة الجمهورية، أن غروسي شدد خلال اللقاء على أهمية بناء حوار فعال ومستمر بين الوكالة الدولية وسوريا.

المصدر: "رئاسة الجمهورية العربية السورية"