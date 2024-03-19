"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين "بالصواريخ" ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لجنود إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدر عن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 14:40 (بتوقيت لبنان) من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركا ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 14:40 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‌‏

هذا وجددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT



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