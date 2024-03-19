صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 31819 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 31819 شخصا، والجرحى إلى 73934.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 93 شهيدا و142 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: "ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 31819 قتيلا و73934 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ165 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT