صناع مسلسل مصري يعتذرون بعد اتهامهم بالسخرية من آلام الفلسطينيين

قدم صناع مسلسل "لانش بوكس" المصري اعتذارا للجمهور بعد غضب نشطاء مواقع التواصل، مما اعتبروه سخرية من مقولة شهيرة لأم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها.

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وخلال عرض لمسلسل" لانش بوكس" فوجئ المتابعون بحوار داخل محل تجاري، حيث تدخل فتاتان تتقمص شخصية إحداهما الفنانة جميلة عوض للسؤال عن شاب، وتقول للموظف داخل المحل "احنا بنسأل عن شاب اسمه يوسف أو ياسين بيشتغل عندكم هنا شعره كيرلي وأشقر وحليوة"، فيرد الموظف قصدك ياسين هو في إجازة حاليا.

ويتطابق النص مع حوار قالته والدة الطفل الفلسطيني يوسف في غزة التي بث لها فيديو شهير تقول فيه بحثا عن ابنها إن "اسمه يوسف أبيضاني وشعره كيرلي وحلو" في مشهد مؤلم لن ينساه العالم.

وتواصل بعض المغردين مع كاتب المسلسل المؤلف عمرو مدحت للتأكد من أنه كتب هذا النص أم لا؟، فرد بإرسال النص الأصلي للحوار وبه اسم يوسف وليس ياسين وأسمر ويرتدي نظارة" ما يعني أن النص الأصلي تم تغييره وأضيف بدلا منه كلمات الأم الفلسطينية المكلومة التي هزت ضمير العالم.

وتساءل المغردون من الذي قام بتغيير النص واقتبس كلمات أم مكلومة؟ وما الهدف من ذلك لكي يقوم بوضعها في مسلسل كوميدي؟، معتبرين أن ما حدث هو استهتار بأحزان الفلسطينيين، ومطالبين بمقاطعة المسلسل ومحاسبة من قام بتغيير النص الأصلي.

وعلقت الفنانة جميلة عوض عبر صفحتها على مواقع التواصل وقالت: "والله مش مقصودة، ما عاش ولا كان اللي يقصد حاجة زي كدة".

وعبر صفحته على موقع تويتر قدم مخرج المسلسل هشام الرشيدي اعتذارا للفلسطينيين وقال: "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواتنا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوم مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام.. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".

أوجاع الشعب الفلسطيني ومأساته أصبحت توظف في المسلسلات العربية الكوميدية ..



مسلسل "لانش بوكس" المصري

يا كل السفلة . pic.twitter.com/Im7lenvCXi — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 19, 2024

ويرصد مسلسل "لانش بوكس" وهو دراما كوميدية، حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

المسلسل بطولة غادة عادل وجميلة عوض وأحمد وفيق وهشام إسماعيل تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية