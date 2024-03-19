بالفيديو.. فيضان سد في الأردن بسبب غزارة الأمطار
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تسببت غزارة الأمطار بفيضان سد الموجب الواقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت وزارة المياه والري.
وكانت حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة.
ودعت الوزارة في بيان إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، علما أنه تم اتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية.
ويتأثر الأردن بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا.
غزارة الأمطار تتسبب بفيضان سد الموجب (فيديو)— جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) March 19, 2024
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المصدر: "الدستور"