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دولة عربية تتربع على عرش قائمة "الدول ذات التاريخ الأغنى"

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دولة عربية تتربع على عرش قائمة
Sputnik
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برزت 4 دول عربية ضمن قائمة "الدول ذات التاريخ الأغنى" من أصل 35 دولة، وفقا للتصنيف العالمي Global Index.

وتصدرت مصر القائمة متفوقة على اليونان صاحبة المركز الثاني وإيطاليا التي احتلت المركز الثالث.

وجاءت المغرب في المركز الـ16 والسعودية في المركز الـ18 والأردن في المركز الـ24.

واحتلت روسيا المركز العاشر في التصنيف متفوقة على تركيا وألمانيا والمكسيك.

وأشار "Global Index" إلى أنه تم تصنيف الدول على أساس حجم الحقائق التاريخية المثبتة على أرض الواقع.

 

المصدر: منصة "إكس"

 

 

 

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