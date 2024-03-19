دولة عربية تتربع على عرش قائمة "الدول ذات التاريخ الأغنى"

برزت 4 دول عربية ضمن قائمة "الدول ذات التاريخ الأغنى" من أصل 35 دولة، وفقا للتصنيف العالمي Global Index.

وتصدرت مصر القائمة متفوقة على اليونان صاحبة المركز الثاني وإيطاليا التي احتلت المركز الثالث.

World's top 35 countries with the richest histories:



1. Egypt 🇪🇬

2. Greece 🇬🇷

3. Italy 🇮🇹

4. France 🇫🇷

5. Spain 🇪🇸

6. China 🇨🇳

7. UK 🇬🇧

8. Japan 🇯🇵

9. India 🇮🇳

10. Russia 🇷🇺

11. Turkey 🇹🇷

12. Germany 🇩🇪

13. Mexico 🇲🇽

14. Israel 🇮🇱

15. Portugal 🇵🇹

16. Morocco 🇲🇦

17. Ireland 🇮🇪… — Global Index (@TheGlobal_Index) March 18, 2024

وجاءت المغرب في المركز الـ16 والسعودية في المركز الـ18 والأردن في المركز الـ24.

واحتلت روسيا المركز العاشر في التصنيف متفوقة على تركيا وألمانيا والمكسيك.

وأشار "Global Index" إلى أنه تم تصنيف الدول على أساس حجم الحقائق التاريخية المثبتة على أرض الواقع.

المصدر: منصة "إكس"