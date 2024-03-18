المشاط مهنئا بوتين: فوزكم في الانتخابات الرئاسية يعتبر هزيمة لأمريكا والغرب

هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط ليل اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن "مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية"، وجاء في البرقية:

"يسرني أن أبعث لفخامتكم أجمل التهاني بمناسبة نيلكم ثقة الشعب الروسي وفوزكم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا في أجواء تنافسية وحرة. إن فوزكم في الانتخابات الرئاسية يعتبر هزيمة لأمريكا والغرب، وهو استبيان على فشل كل الجهود التي بذلتها أمريكا والغرب لإرباك الوضع الداخلي الروسي. يجب على أمريكا والغرب احترام إرادة الشعب الروسي وقراره. إننا في الجمهورية اليمنية نتطلع إلى تعزيز العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين، متمنين لكم النجاح في مهامكم المستقبلية والمزيد من التطور والنماء لبلدكم الصديق. مع خالص تقديري".

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وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل لأصوات الناخبين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: "سبأ" + RT